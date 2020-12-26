رغم مرور 145 يوما.. استمرار العمل بمرفأ بيروت لرفع الأضرار الناجمة عن التفجير

أعلنت قوات الدفاع المدني اللبناني، استمرار العمل في مرفأ بيروت لليوم 145 على التوالي لرفع الأضرار الناجمة عن التفجير الذي لحق بالمرفأ منذ الرابع من أغسطس الماضي.
وذكرت قوات الدفاع المدني، أن عناصره تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليهم في مرفأ بيروت، حيث تعمل ليلًا ونهارًا، من دون انقطاع.
يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار وفق ما ذكر موقع "إم تي" في اللبناني.
وأشارت قوات الدفاع المدني، إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني لحين الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل برًا وبحرًا.
وكان مرفأ بيروت تعرض في الرابع من أغسطس من العام الجاري لتفجيرات هائلة تسببت في وفاة العشرات وإصابة المئات بجانب التدمير الهائل الذي لحق بالعاصمة اللبنانية بيروت.
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