كوريا الجنوبية تسجل 1132 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم السبت بأنه تم اكتشاف 1132 حالة إصابة بـ Covid-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ومن بين الحالات الجديدة، تم اكتشاف 1104 حالات محليا بينما كانت باقي الحالات الـ 28 قادمة من الخارج.

ومن ضمن الإصابات تم الإبلاغ عن 762 حالة في منطقة سيول العاصمة.

وسجلت كوريا الجنوبية قبل ذلك 1241 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى نسبة منذ بدء الوباء.