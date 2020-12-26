رابط استعلام نتائج نظام نور 1442 جميع الطلاب برقم الهوية والسجل المدني Noor Results

رابط استعلام نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية والسجل المدني من بين أكثر الروابط التي يبحث عنها الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الحالي، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع الفصول الدراسية وهذا بعدما تنتهي فترة الاختبارات التي يتم إجرائها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والتي قررت بصورة رسمية الاعتماد بشكل قوي على المنصات الإلكترونية التعليمية كبديل عن المدارس وهذا من أجل حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

رابط استعلام نتائج نظام نور 1442-2020

خصصت وزارة التعليم السعودية روابط مباشرة من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور الإلكتروني 1442-2020 برقم الهوية ورمز التحقق وكذلك رقم السجل المدني، وهذا لتمكين كل الطلاب والطالبات من إجراء الاستعلام عن النتيجة بشكل سريع ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني طوال الفترة المقبلة.

ويذكر بأن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أكدت بأن نتائج نظام نور 1442-2020 ستكون شاملة لكل الفصول الدراسية وخاصة مرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسط في مختلف محافظات المملكة.

وقد جاء رابط استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني لهذا العام على النحو التالي: “رابط نتائج نظام نور 1442“.

خطوات استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية والسجل

هناك بعض الخطوات التي يتوجب على الطلاب وأولياء أمورهم القيام بها من أجل معرفة نتائج نظام نور الإلكتروني 1442-2020 في مختلف محافظات المملكة خلال الساعات المقبلة، وذلك عبر الدخول إلى رابط الموقع وتسجيل رقم الهوية ورقم السجل المدني وهذا على النحو التالي:

سارع بالدخول إلى موقع نور الإلكتروني 1442-2020.

أختر خدمات نتائج نور لكل الفصول الدراسية.

اكتب رقم الهوية الوطنية للطالب وكذلك رمز التحقق.

اضغط على استعلم النتائج.

انتظر لمدة دقائق حتى يتم الإعلان بشكل مفصل عن النتيجة.

موعد ظهور نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن خطتها لإعلان كافة النتائج الخاصة بالطلاب في كافة الفصول الدراسية بشكل إلكتروني من خلال نظام نور على شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة، مؤكدة بأن موعد ظهور النتائج سيكون في غضون ساعات قليلة من انتهاء عملية الامتحانات التي يتم إجرائها خلال هذه الساعات لأغلب الفصول التعليمية.