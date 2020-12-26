استعلام نتائج الطلاب نظام نور ولي الأمر 1442-2020 برقم الهوية استخراج الشهادات

يمكن استعلام نتائج الطلاب نظام نور ولي الأمر 1442-2020 برقم الهوية وكذلك استخراج شهادات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من قبل وزارة التعليم السعودية، والتي أعلنت بصورة رسمية بأن نتائج الطلاب ستكون متاحة أمامهم وأمام أولياء الأمور بصورة مباشرة بشكل إلكتروني، وهذا في ظل اعتماد الوزارة على نشر النتائج والشهادات إلكترونيًا لتخفيف الزحام على المدارس والهيئات التعليمية خلال الفترة المقبلة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.استعلام نتائج الطلاب نظام نور ولي الأمر 1442
كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية عن المواعيد المحدد لإعلان نتائج الطلاب واستخراج الشهادات عبر نظام نور الإلكتروني خلال العام الدراسي الحالي، حيث أكدت بأن فتح باب الاستعلام عن نتائج نظام نور 144-2020 سيكون في غضون الساعات المقبلة بعد نهاية الطلاب من أداء الامتحانات التي يتم إجرائها في الوقت الحالي بإشراف وزارة التعليم السعودية.
وقد جاءت طريقة استعلام نتائج الطلاب واستخراج الشهادات نظام نور 1442-2020 على هذا النحو التالي:
- توجه إلى موقع نظام نور الإلكتروني 1442-2020
- اختر خدمات نتائج الطلاب واستخراج الشهادات.
- ابدأ في كتابة رقم الهوية ورقم السجل المدني وكذلك رمز التحقق وباقي المعلومات المطلوبة.
- اضغط على عرض النتيجة واستخراج الشهادة.
كانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حريصة بشكل كبير على أن يتم عرض النتائج واستخراج الشهادات من خلال نظام نور 1442-2020 باستخدام بعض البيانات الأساسية مثل رقم الهوية ورقم السجل ورمز التحقق من أجل التسهيل على الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة.
وقد جاء رابط استعلام نتائج الطلاب نظام نور ولي الأمر 1442 برقم الهوية على النحو التالي: “رابط نتائج نظام نور“، ولكن يجب على الطلاب وأولياء أمورهم إدخال كافة المعلومات بصورة صحيحة حتى يتمكنوا من إجراء الاستعلام عن النتائج واستخراج الشهادات في أسرع وقت ممكن.
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