تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 نايل سات وعرب سات لمتابعة أجدد الأناشيد وبرامج القناة

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 نايل سات وعرب سات يعد من أقوى وأهم الترددات المطلوبة من قبل المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي خلال هذه الفترة، وذلك بعدما أصبحنا على مقربة من الإجازة الشتوية والتي يزداد خلالها متابعة برامج وأناشيد قناة طيور الجنة بين نسبة كبيرة من الأطفال الصغار داخل الوطن العربي، ولذا فإن القناة تحرص على عرض مجموعة أكبر من البرامج والأناشيد خلال فترة الإجازة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

يمكن لكل المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي تحديث أجهزة الاستقبال الموجودة لديهم في المنازل من أجل الحصول على ترددات طيور الجنة على نايل سات وعرب سات خلال الفترة المقبلة، ومن ثم الاستمتاع بكل ما يتم عرضه وتقديمه عبر شاشات القناة خلال الشهور القادمة ومن بينها باقة من البرامج التي يقدمها نجوم القناة وكذلك الأناشيد الحصرية التي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة في نفوس الأطفال.

وكانت إحداثيات تردد قناة طيور الجنة عبر نايل سات على هذا النحو التالي بحسب ما كشفت عنه إدارة القناة:

التردد: 11310

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات

استقبل تردد طيور الجنة على النايل سات وعرب سات

كشفت إدارة قنوات طيور الجنة على وجود خطة شاملة لتحديث محتوى القناة بشكل مستمر على مدار العام وذلك في محاولة لإرضاء كل متابعيها من الأطفال الصغار في مختلف الدول العربية خلال الشهور القادمة، وخاصة فيما يتعلق بتقديم المحتوى الترفيهي الممزوج بالمحتوى التعليمي على هيئة برامج وأناشيد جديدة تقدمها فرقة طيور الجنة على مدار اليوم.

وكان أحدث تردد قناة طيور الجنة 2021 قد جاء على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11315

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.