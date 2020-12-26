مقتل رجلى شرطة فى تفجير 3 قنابل لاصقة وسط كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال فرامارز للصحفيين، إن الشرطيين قتلا عندما انفجرت القنبلة التى تم لصقها بشاحنتهما فى حى وسط كابول، كما أصيب مدنيًا بجروح جراء الانفجار.

كما أشار متحدث الشرطة الأفغانية إلى إصابة عنصرى أمن بجروح فى هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة فى حى غرب كابول، إضافة إلى انفجار ثالث فى المدينة لم يسفر عن سقوط أى ضحايا.