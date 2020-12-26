جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال فرامارز للصحفيين، إن الشرطيين قتلا عندما انفجرت القنبلة التى تم لصقها بشاحنتهما فى حى وسط كابول، كما أصيب مدنيًا بجروح جراء الانفجار.
كما أشار متحدث الشرطة الأفغانية إلى إصابة عنصرى أمن بجروح فى هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة فى حى غرب كابول، إضافة إلى انفجار ثالث فى المدينة لم يسفر عن سقوط أى ضحايا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل رجلى شرطة فى تفجير 3 قنابل لاصقة وسط كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.