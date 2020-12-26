تونس.. ضبط 11 مهاجرا غير شرعى إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر أمنى مسؤول فى تصريح اليوم، أن المجموعة المهاجرة كانت على متن مركب، بشواطئ إحدى مدن المحافظة وهم فى طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.

وأضافت أنه تم تقديم المجموعة المهاجرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.