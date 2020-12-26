بونجيم : تبادل 48 محتجزًا بين الجيش والوفاق فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "ليبيا بانوراما" نقلتها صحيفة "الوسط"، أشار بونجيم، وهو أحد المشاركين فى إطلاق سراح المحتجزين، إلى أنه سيتم تبادل محتجزين آخرين، قائلاً: "نحن مستعدون لتبادلهم فى المستقبل، وسنعمل على إطلاق سراح الجميع فى الشرق أو الغرب".

وتوجه السياسى الليبى بالشكر إلى لجنة "5+5"، قائلاً إنها "شعرت أن الجيش واحد والمسار واحد، ونهنئ الأخوة المشاركين فى المسار العسكرى والحوار السياسى".

ووفقًا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، أتمت اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تبادلاً لمحتجزين من كلا الطرفين ـ الجيش الليبى وجماعة الوفاق ـ فى منطقة الشويرف جنوب غربى ليبيا.