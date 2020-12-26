تزايد في عدد إصابات كورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 14 في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن 12 من الحالات الجديدة تعود لقادمين من الخارج، و6 من الحالات الثماني الأخرى المحلية سُجلت في إقليم لياونينغ في الشمال الشرقي، واثنتين في العاصمة بكين.
وذكرت اللجنة أنها رصدت 19 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من 17 حالة مماثلة في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86933، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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