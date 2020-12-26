نتنياهو يوجه دعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس ورئيس وزراء إسرائيل، وجّه نتنياهو الدعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي- في بيان، تناقلته وسائل إعلام مغربية- أن نتنياهو قال إن إسرائيل بأكملها متحمسة لإقامة سلام بين البلدين.

وأجرى العاهل المغربي، في وقت سابق، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد خلالها الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة المغربية.