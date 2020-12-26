لكبح جماح الوباء.. سلطنة عمان تطعم شعبها بلقاح كورونا في هذا الموعد

أعلنت السلطات العمانية، أنها ستقوم ببدء حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ عبر اللقاحات التي وصلت إليها حديثًا، في محاولة من حكومة السلطنة لكبح جماح الوباء، الذي صارت موجته الجديدة تهدد العالم.
وذكرت صحف عمان إن التطعيم الذي سيكون على مستويات مختلفة وبمراحل متدرجة سيكون بلقاح شركة فايزر-بيونتيك الأمريكية الألمانية، غدًا الأحد.
ووصلت أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، عبر مطار مسقط الدولي، قبل يومين.
وتضمنت 15 ألفا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.
وكان مسؤول بوزارة الصحة في سلطنة عمان قال في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على "تويتر" في وقت سابق، إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح "فايزر - بيونتيك" يوم الأربعاء الماضي مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20 بالمائة من السكان.
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