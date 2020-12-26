متى تحترم نفسها؟ ضاحي خلفان يفتح النار علي قناة الجزيرة لهذا السبب

شن الفريق ضاحي خلفان،رئيس شرطة دبي السابق ‏هجوما شديدا علي قناة الجزيرة بسبب أدائها الإعلامي وهجومها المستمر على الإمارات.

وغرد خلفان عبر صفحته الرسمية علي تويتر ما أدري متى بتحترم نفسها الجزيرة...القطرية...والله مهاترات الجزيرة تنم عن سوء خلق، مضيفا فى تغريدة أخري " ‏من يصرخ الليل والنهار يطالب برفع المقاطعة.. يحترم نفسه على الأقل تجاه الآخرين".

وتابع: ‏عيب من يبحث عن المصالحة لا يمارس المرادحة حيث ‏تتفنن الجزيرة في استضافة البلهاء ممن تسميهم مشايخ.

كما انتقد خلفان استضافة قناة الجزيرة القطرية احد المشايخ الذي حرم شراء المنتجات الزراعية التي تستوردها الامارات من إسرائيل حيث قال : ‏هذا الشيخ الفلتة حرم شراء المنتجات الزراعية التي تستوردها الامارات من إسرائيل بالرغم من انها منتجات لمزارعي فلسطين الذي لم يهربوا من الاحتلال وصمدوا على أرضهم...يزرعون فيها...تحريم الشيخ سببه ريال قطري تحت العمامة.

وتابع خلفان : ‏هذا الشيخ ابو ريال...حرم الفواكة التي تشتريها الامارات من عرب فلسطين 48 لانها قادمة من إسرائيل..الجاهل ...دون ان يعرف انهم مسلمين مكافحين يزرعون أرض اجدادهم.

وختم تغريدته قائلا : ‏تتفنن الجزيرة في استضافة البلهاء ممن تسميهم مشايخ.