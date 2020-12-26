الرعب يملأ كل شوارعها بسبب كورونا.. مدينة أمريكية يموت فيها شخص كل 10 دقائق

أبلغ مسئولو الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس عن حالة من الرعب صارت تملأ شوارعها بعد وفاة 148 حالة جديدة بفيروس Covid-19 خلال الساعات الماضية، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي سجلت فيه المقاطعة أعلى عدد من الوفيات الجديدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت باربرا فيرير، مديرة الصحة العامة بالمقاطعة، في بيان: "يموت شخص الآن كل 10 دقائق في مقاطعة لوس أنجلوس من Covid-19".

وأضافت فيرير: "وبما أن العديد من هذه الوفيات يمكن الوقاية منها، يجب أن ينصب تركيزنا الجماعي على العمل الصحيح لإنقاذ الأرواح".



وفقًا للبيان الإخباري الصادر عن إدارة الصحة العامة، هناك حوالي 6500 شخص في المستشفى مصابون بـ Covid-19 في المقاطعة، 20٪ منهم في وحدات العناية المركزة، ما يشير إلى ارتفاع خطير في أعداد المصابين بالجائحة.

وقالت الإدارة إنه في الأسبوع الماضي وحده، ارتفع عدد مرضى Covid-19 في المستشفيات بأكثر من 1600.



وقالت فيرير: "آمل أن نتمكن من إيجاد القوة والشجاعة لتحمل المسئولية عن رفاهية بعضنا البعض"، وحثت سكان جنوب كاليفورنيا على اتباع إرشادات الصحة العامة مثل البقاء في المنزل وارتداء القناع أثناء الخروج في الأماكن العامة، معتبرة أن "هذه هي الأدوات الوحيدة التي ستعمل الآن للوقاية من الوباء لحين انتشار اللقاحات خلال الأشهر المقبلة".

وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية نحو 19 مليون إصابة وبائية، بينما تجاوت الوفيات ال330 ألف ميت، وفي العالم يقترب المصابون من 80 مليونًا وأكثر من مليون وسبعمائة وخمسين ألف متوفى.