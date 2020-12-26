خارج أوروبا.. دولة جديدة تعلن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لـ كورونا

أعلن وزير الصحة الياباني، "تامورا نوريهيسا"، اكتشاف 5 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لخمس أشخاص قادمين من بريطانيا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.

وقال "هانز كلوج"، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.

وأكد المسئول بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية.

وأوضح كلوج أن سلالة فيروس كورونا الجديدة يبدو أنها تنتشر أيضا بين الفئات العمرية الصغيرة، على عكس السلالات السابقة، مشددا على أن اليقظة مطلوبة أثناء استمرار الأبحاث على هذا الفيروس المتحور.