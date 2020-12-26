رغم "الإقرار".. مطار القاهرة يحبط تهريب "آلاف اليوروهات"

أعلنت السلطات المصرية، السبت، إحباط محاولة لتهريب 185 ألف يورو مع مصري قادم من باريس.
ونجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب 185 ألف يورو، و25 ألف جنيه مصري، أخفاها راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من باريس.
وتم ضبط المتهم أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الفرنسية، بعد إقراره بأنه يحمل 20 ألف يورو وبعض النقد المصري فقط، بينما أسفر تفتيش حقائب الراكب، عن العثور على 185 ألف يورو و25 ألف جنيه مصري، وقد أحيل للنيابة العامة.
وأشارت الجمارك إلى ارتكاب المسافر مخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال والبنك المركزي المصري، والتي تسمح للراكب القادم من الخارج حمل مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بشرط إفصاحه عن المبالغ التي بحوزته.
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