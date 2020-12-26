إيطاليا تتخطى مليونى إصابة و71 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا إلى 2.03 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم السبت، بتوقيت ميلانو، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وكما أشارت بيانات الجامعة الأمريكية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى فى إيطاليا إلى 71.359 حالة وفاة. وبعد 47 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا، تؤكد البيانات المجمعة تعافى 1.38 مليون شخص من الإصابة بوباء كورونا فى البلد الأوروبى.

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