روسيا تتخطى 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - تخطت حصيلة إصابات كورونا فى روسيا حاجز الـ 3 ملايين إصابة، اليوم السبت، بعدما سجلت البلاد 29.258 إصابة، إضافة إلى 567 وفاة جراء الوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.





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