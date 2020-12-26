جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، وقع الانفجار عند الحدود اللبنانية فى الجانب المحتل قبالة بلدة العديسة -قضاء مرجعيون، بدورية للجيش الإسرائيلى اجتازت السياج التقنى أثناء عملية تمشيط فى الحرج أسفل موقع مسكفعام العسكرى، حيث انفجرت العبوة الناسفة وأدت الى وقوع إصابات فى صفوف الجنود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان: انفجار عبوة فى دورية إسرائيلية قرب بلدة العديسة الحدودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.