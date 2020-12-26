أدى انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، إلى مقتل عنصرين من الشرطة، وإصابة مدني بجروح.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة، فردوس فرامارز، للصحافيين بمقتل الشرطيين عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابل.
وأشار إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي بغرب كابل، لافتا إلى حدوث انفجار ثالث في المدينة، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.
جدير بالذكر أن أعمال عنف مشابهة وقعت في كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى خلال الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات، وضربات صاروخية، وعمليات قتل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 انفجارات في العاصمة الأفغانية كابل ومقتل شرطيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.