حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

أدى الصقيع الليلي إلى تشكّل الجليد في المرتفعات الشمالية وألبس القرى والبلدات حلة بيضاء تتلألأ تحت أشعة الشمس الحارقة التي رغم دفئها نهارًا لم تسيّل الجليد أمس في أماكن الظل .

وتراكمت الثلوج على الطريق إلى عيناتا من الأرز الأمر الذي تسبب فى قطع الطرق.

وفى وقت سابق أصدرت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر قرارًا يحمل الرقم 1450/ود، يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة من 23/12/2020 إلى 2/1/2021.

وذلك بمناسبة الاعياد وهو إجراء أمني روتيني يتخذ في كل عام خلال هذه الفترة السنة.

وقد قامت معظم دول العالم بإلغاء احتفالات راس السنة الميلادية بسبب تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.