أثار الإعلان عن ظهور إصابات بفيروس كورونا المتحور حالة من الهلع في الأوساط اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الحكومة اللبنانية قرارا بإغلاق البلاد على غرار ماقامت به عدد من دول المنطقة.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن تسجيل لبنان أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا أمس، الجمعة، تسبب في خالة من الخلاف بين المسئولين اللبنانيين حول وقف الرحلات الآتية من بريطانيا.
ولكن الصحيفة أكدت أن الجميع في انتظار توصية من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، والتي وعد بها الاثنين المقبل.
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد أعلن في وقت سابق تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 الآتية من لندن في 21 ديسمبر الجاري، داعيًا الوافدين من المملكة المتحدة، خصوصًا على متن الرحلة المذكورة وذويهم، إلى التنبه والتزام الإرشادات الوقائية، أن الوزارة تتابع الحالة والمخالطين.
وقال حسن: "سنجمع معطيات الحالات القادمة من بريطانيا التي لا تزال تحت الاختبار"، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار توصيات الاثنين المقبل.
جدير بالذكر أن المصاب بالسلالة الجديدة من كورونا لبناني الجنسية ويقطن محجورًا في طرابلس، وهو بحالة صحية جيدة وفق ما أعلنت الصحة اللبنانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بانتظار توصية الاثنين المقبل.. هل تتجه لبنان إلى الإغلاق بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.