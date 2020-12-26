الحرب قادمة.. إيران تستعد لضرب تل أبيب من العراق واليمن.. والجيش الإسرائيلي يعلن التأهب

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، السبت، أن إيران تستعد لشن هجمات على تل أبيب من العراق واليمن، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تأهب جميع قواته.

وقال "هيداي زيلبرمان"، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لموقع "إيلاف" السعودي، إن تل أبيب تراقب تحركات إيران في المنطقة، متوقعًا أن يأتي الخطر على إسرائيل من العراق واليمن، مؤكدًا أن غواصات إسرائيل تبحر في كل مكان.

وأفاد "هيداي زيلبرمان" بأن إيران قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن، قائلًا: "لدينا معلومات أن إيران تطور هناك طائرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل"، مضيفًا أن إسرائيل تراقب عن كثب تحركات إيران في المنطقة.

ولفت زيلبرمان إلى أن قائد الأركان الإسرائيلي أفيف كوخابي، عندما حذر إيران من الإقدام على أي هجوم، قصد العراق واليمن.



وعندما تحدث عن دائرة الدول الثانية كان قصد الدائرة الأولى لبنان وسوريا، لافتًا إلى أن إيران كانت قد هاجمت منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر 2019 من اليمن والعراق وإيران مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بدون أن يكشفها أحد، "وهذا يدل على قدرة إيرانية كبيرة في هذا المجال".

وأكد أن الأمر قد يُعاد فعله انطلاقًا من تلك المواقع ضد إسرائيل، لذلك عين إسرائيل على العراق واليمن مؤخرًا.

ونفى زيلبرمان أن تل أبيب تعلم بِنيّة أو خطة إيرانية لضرب إسرائيل بشكل محدد، وقال إن ذكرى السنة الأولى لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على يد الأمريكيين مناسبة مهمة، وقد تعمد إيران إلى القيام بعمل عسكري انتقامي ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة علمًا أن إيران ترى إسرائيل والولايات المتحدة بذات العين ولا تفرق بينهما.

وأضاف أن إيران تلقت العديد من الضربات خلال العام الماضي من مقتل سليماني إلى استهداف مواقعها في سوريا مرورا بانفجارات غامضة في منشآت برنامجها النووي وانتهاء باغتيال فخرى زادة كبير علمائها النوويين، إضافة إلى العقوبات الدولية والأمريكية والأحوال الاقتصادية الصعبة، ناهيك عن وباء كورونا، وكل هذه الأمور تجعل من إيران برميل بارود قابلا للانفجار نظرًا لكمية الاحتقان والضربات التي تلقتها من دون القدرة على الرد المناسب لحجم تلك الضربات.

وردًا على سؤال حول عبور غواصة إسرائيلية قناة السويس متجهة للبحر الأحمر وربما إلى الخليج العربي، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إنه لا يؤكد هذا الأمر إلا أنه لا ينفي أن يكون سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في كل مكان، مشيرًا إلى أن الغواصات الإسرائيلية تبحر وبهدوء إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل بحرية تامة في كل مكان في الشرق الأوسط وفي دول لا حدود لإسرائيل معها أيضا، وربما أبعد من ذلك.

وتحدث زيلبرمان عن عمليات نوعية غير معلنة ولا يعرف عنها سوى القلائل في الجيش تتم بالسر في مناطق عدة في الشرق الأوسط.