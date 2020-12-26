نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي يصل إلى ليبيا في زيارة غير معلنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، بأن وزير الدفاع التركي حلوصي أكار، وصل إلى ليبيا في زيارة غير معلنة.

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، عزم بلاده استخدام منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" رغم اعتراض الولايات المتحدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات التركية، من مواصلة السعي وراء منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إنّ الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة "إس-400" الروسية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنّ خطر فرض عقوبات أميركية على تركيا بات حقيقيا جدا.