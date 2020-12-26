رابط نظام نور 1442هـ وخطوات التسجيل للحصول على نتائج الطلاب

نظام نور 1442هـ يحتوي على العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم لأولياء الأمور والمعلمين، ومن أهم هذه الخدمات إرسال نتائج الطلاب لأولياء الأمور، ويساعد النظام المعلمين في رصد الدرجات لتصبح جاهزة بشكل دقيق ومنسق، وأصبح للمنصة دور كبير بعد انتشار فيروس كورونا في جميع انحاء العالم، وأصبح للمنصات التعليمية دور بارز في العملية التعليمية لتوصيل المعلومات للطلاب والتقارير إلى الآباء للتعرف على مستوى أبنائهم التعليمي، والعمل على تحسين مستواهم التعليمي من خلال توفير كل سبل الحصول على المعلومات، سواء من خلال المنصات التعليمية التي توجد على مواقع الانترنت، أو من خلال توفير المراجع أو الكتب التي تساعدهم على رفع المستوى التحصيلي لهم، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على خطوات التسجيل للحصول على نتائج الطلاب.

خطوات التسجيل في نظام نور 1442هـ

يستطيع ولي الأمر الدخول على النظام من خلال إتباع الخطوات التالية وهى كما يلي:-

القيام بالدخول على رابط نظام نور الذي يتبع وزارة التعليم السعودية. قيام ولي الأمر أو الذي يقوم بالدخول على النظام، بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمنصة، والتي تشمل تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية السعودية، وتسجيل كافة المعلومات المطلوبة. يجب التأكد من أن جميع البيانات التي تم إدخالها على النظام سليمة، وليس فيها أي خطأ حتى نستطيع الدخول على النظام. الدخول على خدمة نتائج الطلاب عبر نظام نور حتى يستطيع النظام إرسال النتيجة وقت ظهورها إلى المستفيدين من النظام.

طريقة الرصد الآلي للدرجات

يجب على المعلم إتباع الخطوات الصحيحة حتى يستطيع رصد الدرجات آلياً وهى كما يلي:-

الدخول على برنامج نور لرصد الدرجات آلياً من خلال حساب المعلم.

من خلال حساب المعلم. الدخول على خدمة إدخال الدرجات.

قيام المعلم باختيار نظام الرصد الآلي لدرجات الطلاب.

بعد تحميل النموذج على الكمبيوتر يقوم المعلم برصد الدرجات بالتسلسل الموجود على نظام نور، ونفس ترتيب الأعمدة من أول الرقم الأكاديمي وحتى خانة مجموع الدرجات.

رفع الدرجات التي توجد على شيت دوال الإكسيل على نظام نور.

نقوم بنسخ الدرجات ونضعها على النموذج الخاص برصد الدرجات آلياً.

نقوم بمسح الأكواد التي توجد على النموذج قبل عملية اللصق والحفظ.

قيام المعلم بالضغط على الخدمة الخاصة بإدخال الدرجات حتى تظهر بشكل منظم ومنسق.

الخدمات التي يقدمها نظام نور للمعلمين وأولياء الأمور

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها النظام للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وهى كما يلي:-

يقوم هذا النظام بإرسال الدرجات إلى أولياء الأمور لمعرفة مستوى أبنائهم التعليمي. يستطيع أولياء الأمور من خلال هذا النظام تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال. يستطيع المعلم رصد الدرجات من خلال النظام آلياً. تعريف أولياء الأمور مدى التزام أبنائهم من خلال الحضور الذي يتم رصدة على النظام.