أمريكا تسجل 121 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، عن تسجيل 120.991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة إصابات الجائحة فى البلاد إلى 18 مليونًا و755 ألفًا و132 إصابة مؤكدة.





كما سجلت الولايات المتحدة 1.403 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة فى أمريكا إلى 330.252 حالة وفاة. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، لم تعد نيويورك الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات فى الولايات المتحدة، إلا أنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالى 37 ألفاً و129 حالة. فيما تأتى كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسى بعد نيويورك من حيث عدد الوفيات، كما تأتى بعدها كاليفورنيا فى صدارة الإصابات بمليونين و67 ألفاً و569 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك ثم إلينوى. وبذلك، تجاوزت حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذى توقع فى أحسن الأحوال ما بين 100 ألف و240 ألف حالة وفاة.

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