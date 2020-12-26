العراق : إحباط إطلاق صواريخ على مناطق سكنية فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الاستخبارات العسكرية فى بيان لها، اليوم، إنه "تم إحباط عملية إطلاق صواريخ من منصة فى منطقة تلول الباج فى وادى الثرثار بمحافظة صلاح الدين والاستيلاء على المنصة".

وأشار بيان الاستخبارات العراقية إلى العملية الاستباقية والنوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية، وأنها جاءت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة.