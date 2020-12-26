بريطانيا : 2.23 مليون إصابة و70 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا إلى 2.23 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم السبت، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





ووفقًا للبيانات، شهدت بريطانيا نحو 70.302 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد 47 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة بالوباء فى المملكة المتحدة، بينما تعافى نحو 4.822 شخصًا من الإصابة بالفيروس التاجى.

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