طوكيو تسجل 949 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليابانبة، ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومى بفيروس كورونا فى طوكيو إلى 949 حالة، وذلك مع اقتراب عطلة رأس السنة التى عادة ما تشهد توافد سكان العاصمة على الأقاليم.





وأشارت التقارير إلى أن عدد الحالات الحرجة لم يتغير عما كان عليه قبل يوم وهو 81 إصابة. وكان رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، قد طالب المواطنين بالبقاء فى المنزل وتجنب الاختلاط وسط استمرار ارتفاع الإصابات اليومية.

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