كورونا يصيب 1% من سكان العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن إصابة 1% من سكان الأرض بفيروس كورونا المستجد خلال عام واحد، حيث أكدت البيانات المبلغ عنها للمنظمة رسميًا إصابة 78.2 مليون شخصًا حول العالم.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، تم إبلاغ المنظمة عن 655 ألف إصابة جديدة على مستوى العالم فى يوم عيد الميلاد، فى حين بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة إلى 1.74 مليون حالة عالميًا، من بينها 11.600 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبحسب البيانات الرسمية، تتصدر أمريكا القارات الأكثر تسجيلاً للإصابات، بإجمالى 33.9 مليون حالة، تليها أوروبا بـ24.9 مليون، ثم جنوب آسيا بواقع 11.8 مليون إصابة. وتبقى الولايات المتحدة هى الأكثر تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا حول العالم، كان آخرها 221 ألف حالة يومية. كما تتقدم مستويات الجائحة بسرعة فى روسيا وألمانيا، بواقع 29 ألف و23 ألف إصابة يومية. بينما تتراجع مستويات الإصابة فى الهند التى سجلت مؤخرًا 23 ألف إصابة يومية.

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