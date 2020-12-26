وزير الدفاع التركي يتوجه إلى ليبيا برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش

توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى ليبيا برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام ليبية، إن وزير الدفاع التركي وصل إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة.
وذكرت مصادر ليبية أن أكار غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، مضيفة أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها "تواصل ضمان تدريب الجيش الليبي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية" الموقعة بين أنقرة وطرابلس.
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