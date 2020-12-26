الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 5 جنود من قوات حفظ السلام بأفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 3 جنود بورونديين تابعين لقوات حفظ السلام الدولية، في هجوم شنه مقاتلون مجهولون بجمهورية إفريقيا الوسطى، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جنديين آخرين، وذلك وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/.
ومن جانبه.. آدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون على قوات الدفاع والأمن الوطنية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتأتي الهجمات بعد يوم من إلغاء الجماعات المتمردة الرئيسية وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الوطنية في البلاد المقررة، الأحد المقبل.
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