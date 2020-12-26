حذرت أولياء الأمور.. الداخلية الكويتية تصدر بيانا مهما بشأن ضبط حدثين يحملان الأفكار المتطرفة

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، من ضبط شخصين من الأحداث أعمارهما 15 سنة و16 سنة وشخص آخر بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان، أن ذلك يأتي ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية المختلفة الحثيثة للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين ومواجهتهم بكل حزم.

وكشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عن تفاصيل الواقعة قائلة : انه بناء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وبعد البحث والتحري عن الخارجين عن القانون تم ضبط أحد المتهمين والذي اقر انه تم التعارف على شخص من خلال احد برامج التواصل الاجتماعي وحصل بينهم مناقشات وحوارات تبين أنهما يحملون نفس الفكر المتطرف.

وأشارت الإدارة إلى أنه بعد عمل المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخصين آخرين أحدهما حدث يحملان نفس الفكر المتطرف وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم تفتيش منزلهما وتم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات واجهزة تصوير.

وأضافت الإدارة أنه بمواجهتهما بما نسب إليهما أقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر، حيث تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت وزارة الداخلية، أولياء الأمور، إلى ضرورة الالتفات إلى الأبناء والتقرب إليهم، وسماع همومهم ومناقشتهم، ونصحهم ومتابعتهم عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والأفكار المتطرفة والمواقع التي تدعو إلى نشر كل ما يخالف القانون بين فئات الشباب.