أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارا عاجلا بشأن العمالة المنزلية حيث أعلنت عن رفع دعم التموين المخصص للعمالة المنزلية.
وذكرت الوزارة الكويتية في بيان لها اليوم ان الدعم يشمل العمالة التي كفالها الكويتيين على البطاقة التموينية فقط، مبينة أنها ستلغي العمالة المنزلية المدرجة في النظام الآلي في حال عدم تواجد كفلائهم في نفس البطاقة التموينية.
وأشارت الوزارة الكويتية في بيانها ، الي إنه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والشركة الكويتية للتموين، وبفضل الربط الآلي بين مختلف الجهات الحكومية، سيتم الغاء العمالة المنزلة التي ليست على كفالة صاحب البطاقات التموينية.
كما دعت إلى تسجيل العمالة الجديدة عن طريق تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر بوابة الوزارة eapp.moci.gov.kw مشددة على انه سيتم العمل بالقرار مطلع يناير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار كويتي عاجل بشأن العمالة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.