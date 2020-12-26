قرار كويتي عاجل بشأن العمالة المنزلية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارا عاجلا بشأن العمالة المنزلية حيث أعلنت عن رفع دعم التموين المخصص للعمالة المنزلية.

وذكرت الوزارة الكويتية في بيان لها اليوم ان الدعم يشمل العمالة التي كفالها الكويتيين على البطاقة التموينية فقط، مبينة أنها ستلغي العمالة المنزلية المدرجة في النظام الآلي في حال عدم تواجد كفلائهم في نفس البطاقة التموينية.

وأشارت الوزارة الكويتية في بيانها ، الي إنه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والشركة الكويتية للتموين، وبفضل الربط الآلي بين مختلف الجهات الحكومية، سيتم الغاء العمالة المنزلة التي ليست على كفالة صاحب البطاقات التموينية.

كما دعت إلى تسجيل العمالة الجديدة عن طريق تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر بوابة الوزارة eapp.moci.gov.kw مشددة على انه سيتم العمل بالقرار مطلع يناير المقبل.