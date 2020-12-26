فايزر وأكسفورد كلمة السر.. إعلامية كويتية تحذر من حرب عالمية ومؤامرة للقضاء على ثلثي البشر

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد من حرب عالمية أسلحتها الفيروسات واللقاحات السامة والأغذية المعدلة وراثيا التى تستهدف القضاء على ثلثي البشر وفق مخطط روكفلير وروتشيلد اليهودي، لافتة إلى أن الحرب القادمة والتى بدأت بالفعل ليست تقليدية وتخلو من السلاح والمواجهة وجها لوجه.



وشددت "الرشــــــيد"، فى تصريحات خاصة لـــ" دوت الخليج"، على أنه إذا لم يتم التصدى لهذه الحرب إعلاميًا بدءًا من الخليج إلى المحيط فإن هذا المخطط سيعصف بالمنطقة وسينتج عنها عواقب وخيمة كالتى خلفتها الحرب الشعواء بالإعلان عن فيروس كورونا المزعوم الذى ضرب الاقتصاد العالمي فى مقتل وخلف خسائر مادية فادحة فى كل القطاعات، واللعب على وتر الترويج للقاح بهدف تعويض خسائر مالية فادحة تكبدتها شركات فايزر وأكسفورد بسبب دعاوى قضائية ضدها بسبب أدوية غير صالحة.

وحذرت من طريقة تناول الإعلام العربي للأزمة من حيث التهويل والتضخيم والترويع والذى تسبب فى إصابة الكثير بحالات اكتئاب وصلت لحد الانتحار، لافتة إلى أن مقدم الرسالة الإعلامية عليه خلق أجواء إيجابية مع طرح الوسائل والإجراءات المتبعة بشكل احترافي يجمع بين الوعي والتوعية.



ولفتت الإعلامية الكويتية إلى أن الإعلان عن سلالات جديدة للفيروس تمت بمخطط هدفه إلهاء البشر عن مصدر الخطر الحقيقي وهو خطر اللقاح القاتل الذى لم يتبين مدى فعاليته فى هذه المدة القصيرة، علمًا بأن نتائج اى لقاح جديد يأخذ ما بين 5 و10 سنوات حتى يتم التأكد من خلوه من أي آثار سلبية والتأكد من فعاليته.



وتساءلت "الرشيد"، بحالة من التعجب قائلة: "عليكم أن تحكموا عقولكم، الدولة التى صنعت اللقاح وصدرته كيف تكون الدولة الأولى فى اتخاذ إجراءات الإغلاق مجددا، لماذا أعلن جيتس أنه لم يحصل هو وأسرته على اللقاح؟".