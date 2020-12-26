النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا إلى 29 ديسمبر

مددت النرويج حظر الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة حتى 29 ديسمبر الجاري، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بسلالته الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الصحة، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وفرضت النرويج حظر الطيران لأول مرة في 21 ديسمبر، وفرضت أيضًا إجراءات إضافية لاختبار فيروس كورونا وتعقب المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، والتي ستكون سارية المفعول حتى 10 يناير ، وفقًا لبيان وزارة الصحة.

وقال وزير خدمات الصحة والرعاية بينت هوي في بيان 21 ديسمبر: "يجب أن نتأكد من أن سلالة الفيروس التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة تُمنع من الانتشار في النرويج بقدر الإمكان".

أضاف "هذا يتماشى مع النصيحة التي تلقيناها من مديرية الصحة النرويجية".