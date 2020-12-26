طالبوا بسرعة التلقيح.. خبراء يحذرون من خطر يهدد العالم بسبب كورونا

أطلق عدد من خبراء الأمراض المعدية في العالم تحذيرات من ظهور المزيد من التحورات والسلالات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدين على ضرورة الإسراع في تلقيح شعوب العالم.

وأكد الخبراء أن السلالات التي تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب إفريقيا وغيرها من البلدان، كافية لمزيد من القلق والتحقيق حول الأمر.

من جانبه، قال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة والصحة العالمية في جامعة أكسفورد، لوسائل إعلام أمريكية إن نمط الفيروس أصبح مختلف، وستكون بعض سلالاته مصدر قلق.

وفيما يخص السلالات المكتشفة، أشار الخبراء إلى أن السلالتين تنتقلان بسهولة أكبر وأسرع بين البشر.

كما أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تحذيرا إلى الشباب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت المنظمة إن السلالة الجديدة لكوفيد-19، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر بشكل سريع للغاية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.

وقال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.

وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية.