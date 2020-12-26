عاش في مصر..وفاة جورج بليك جاسوس الحرب الباردة

توفي الجاسوس البريطاني المزدوج إبان الحرب الباردة، "جورج بليك"، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 98 عامًا.

وُلد "بليك" في هولندا عام 1922، وكان والده يهوديا وحصل على الجنسية البريطانية، حيث خدم والده في الجيش البريطاني.

أُرسل عقب وفاة والده إلى مصر للعيش مع عمته الثرية، حيث التحق بالمدرسة الإنجليزية في القاهرة، ثم عاد إلى بريطانيا ليدرس في كلية داونينج في جامعة كامبريدج لقراءة اللغة الروسية.

تأثر بليك أثناء تواجده في مصر بأفكار ابن عمته هنري، الذي أصبح زعيم الحركة الشيوعية، وهو ما جعله يميل إلى جانب السوفيت.

ألقي القبض عليه أثناء الحرب العالمية الثانية، لكنه هرب من هولندا إلى بريطانيا وجمع شمله بعائلته.

وفي عام 1944، تم تجنيده في الاستخبارات البريطانية السرية، كما تم إرساله لدراسة اللغات ومن بينها الروسي.

تم تجنيده فيما بعد من الاتحاد السوفيتي، وعمل جاسوس مزدوج، وقام بتسليم تفاصيل 40 عميلا تابعين للمخابرات البريطانية إلى روسيا طوال عمله، وتسبب في نجاحات كبرى للسوفيت على البريطانيين.