خطوات وشروط إصدار وثيقة العمل الحر 1442

إصدار وثيقة العمل الحر يعد الأمل أو التصريح الرسمي لمزاولة مهنة حرة في المملكة مما يساهم بوجود الكثير من المهن الحرة الغير تابعه للشركة أو مؤسسة مما أدي إلى تقليل معدلات البطالة بالمملة العربية السعودية، وتعمل المملكة على دعم هذه المشاريع الخاصة بالعمل الحر أدت إلى رفع مستوى الاقتصاد لكثرة هذه الأعمال وتنوعها حيث يضم العمل الحر اكثر من 140 مهنة مختلفة ومميزة ،كما أن يمكن التقديم على العمل الحر إلكتروني دون الذهاب ألي المكاتب وتوفير الوقت والجهد المبذول قي إنهاء الأوراق مما ساعد على العمل بشكل مستمر واسرع،كما تعد وثيقة العمل الحر مجانية من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية كما أن الوزارة سهلت اجراءت العمل الحر حيث لا يلزم سجل تجارى أو الاشتراك في الغرفة التجارية أو صرف مبالغ ضخمة.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة. الايقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عاما. يجب امتلاك حساب مفعل على منصة ابشر. استخراج وثيقة العمل دون دفع أي رسوم. استخراج وثيقة العمل الحر لشخص ذاته. يشترط تفرغ المتقدم للعمل.

الدخول إلى الموقع ألرسمي للمنصة العمل الحر.

إنشاء حساب من خلال رقم الهاتف.

يتم بعد ذلك التوثيق من خلال المعلومات الخاصة بحسابك على منصة أبشر.

كتابة البيانات الخاصة بوثيقة العمل بدقة.

طباعه الوثيقة ويتم إصدارها.

مطرب. محلل بيانات. عازف موسيقى. خبير تجميل. مختص كلاود. كاتب أغاني. ممثل. مصور. منتج. مرمم أعمال فنية. فنان تشكيلي . مصمم ديكور. مبرمج. خياط. معلق رياضي. مطور مواقع. مصمم جرافيك. تصميم أزياء. أخصائي مونتاج فيديو. كاتب سيناريو روائي . رسام رسومات الكرتون متحركة . مؤلف. متخصص تصميم صور رقمية . متخصص حملات تسويق وترويج . مخطط أعمال . أخصائي علاقات عامة . باحث وظيفي . مستخرج بيانات . مصور فوتوغرافي . مصور فيديو وسينما.

الدخول إلى الموقع ألرسمي للمنصة العمل الحر. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي من خلال الضغط على دخول. إدخال البيانات المطلوبة من رقم الجوال وكلمة المرور والرمز المرئي. ثم الضغط على دخول. الانتقال إلى صفحة الحساب الشخصي ويتم إنشاء طلب الحصول على الوثيقة وإدخال البيانات المطلوبة. يتم أصدار الوثيقة من خلال الموقع ويتم حفظها وطباعتها لاستخدامها بشكل مباشر.

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والجدير بالذكر أن وثيقة العمل الحر تعد وثيقة رسمية للتعاقد مع المؤسسات الحكومية كما أنها تقدم لهم باقات عروض وتخفيض خاصة، كما انه يتم إصدار الوثقة في مدة وجيزة للسرعة العمل ويتوافر للعاملين بالوثيقة خدمات إلكترونية كثيرة مع أمكانية التسويق الحر وفتح حسابات بنكية خاصة بهم.