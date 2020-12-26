اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٢ وشروطها ومواعيد التقديم فيها

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٢ ، قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين كما أعلنت أيضًا عن الشروط الواجب توافرها في المعلمين والمعلمات حتى يستطيعوا الحصول على الرخصة المهنية.

ولذلك سنعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2020 وسنخبركم أيضًا بالشروط التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية للحصول على الرخصة.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٢

قامت السلطات داخل المملكة العربية السعودية من قِبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بوضع هذا الاختبار كشرط أساسي، حتى يكون المعلم قادرًا على مزاولة عمله التعليمي بالمملكة، والهدف من هذا الاختبار هو مساعدة المعلمين والمعلمات على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في المجال التعليمي، وللمساهمة أيضًا في رفع جودة المعلمين وقدرتهم على شرح الدروس، وينبغي الإشارة إلى أن هذا الاختبار يتكون من قسمين وهم كالتالي:

الاختبار التربوي العام: هو عبارة عن اختبار يقوم بتغطية جميع المجالات التربوية، ويمكن الاشتراك فيها من جميع التخصصات التعليمية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

الاختبار التخصصي: هو عبارة عن اختبار يستهدف جميع المعلمين والمعلمات، ويتكون حتى الآن من حوالي 37 تخصصًا في مجالات مختلفة، والهدف منه هو معرفة كافة المعلومات الخاصة بكل تخصص من التخصصات.

على ذكر الخدمات التعليمية أيضًا، قدمت وزارة التربية والتعليم السعودية، وعبر منصة نظام فارس، العديد من الخدمات الرائدة والمميزة سواءً للموظفين أو الطلاب داخل القطاع على حدٍ سواء، بحيث توفر خدمات إلكترونية عصرية، تلبي احتياجات العاملين بالقطاع بشكل سريع وبعيدًا عن التكدس أمام المكاتب الإدارية.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٢

تعاونت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة مع المركز الوطني للقياس والتقويم ليقوموا بتحديد المواعيد الخاصة بعقد اختبارات رخصة المعلم والتي تسمى باسم رخصة المعلم 1442، وتم تحديد المواعيد لتكون كالآتي:

تم تحديد موعد الاختبار العام والتخصصي للتسجيل المبكر لمعلمي التعليم الأهلي ليبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 30 ربيع الثاني 1442 ليوافق ذلك يوم 15 ديسمبر 2020، وسيستمر موعد الاختبار حتى يوم 2 جمادي الأول 1442 الذي يوافق يوم 17 ديسمبر 2020.

تحديد موعد الاختبار العام والتخصصي للتسجيل المبكر لمعلمي التعليم العام ليبدأ في يوم الجمعة الموافق 3 جمادي الأول 1442 ليوافق ذلك يوم 18 ديسمبر 2020، وسيستمر موعد الاختبار حتى يوم الخميس الموافق 9 جمادي الأول 1442 ليوافق ذلك يوم 24 ديسمبر 2020.

كما وفرت الهيئة موعدًا آخر للاختبار العام والتخصصي للتسجيل المبكر للمعلمين والمعلمات الجدد وذلك بدءًا من يوم الجمعة 10 جمادي الأول 1442 الموافق 25 ديسمبر 2020، وسيستمر الاختبار حتى يوم 12 جمادي الأول 1442 ليوافق ذلك يوم 27 ديسمبر 2020.

أما موعد الاختبار العام للتسجيل المبكر لكافة الفئات سيكون بداية من يوم الإثنين الموافق 13 جمادي الأول ليوافق ذلك يوم 28 ديسمبر 2020، وسيستمر هذا الاختبار حتى يوم الأحد الموافق 16 رجب 1442 والموافق يوم 28 فبراير 2021.

وسيبدأ موعد التسجيل المتأخر لكافة الفئات الخاصين بالاختبار العام يوم الإثنين الموافق 17 رجب 1442 ليوافق ذلك يوم 1 مارس 2020، وسيستمر الاختبار حتى يوم 5 شعبان 1442 الموافق 18 مارس 2021.

وسيكون موعد التسجيل المبكر لكافة الفئات الخاصين بالاختبار التخصصي بداية من يوم الإثنين الموافق 13 جمادي الاول 1442 ليوافق ذلك يوم 28 ديسمبر 2020، وسيستمر الاختبار حتى يوم 23 جمادي الأول 1442 ليوافق ذلك يوم 7 يناير 2021.

موعد التسجيل المتأخر لكافة الفئات الخاصين بالاختبار التخصصي سيبدأ في يوم الجمعة الموافق 24 جمادي الأول 1442 ليوافق ذلك يوم 8 يناير 2021، وسيستمر الاختبار حتى يوم 8 جمادي الآخر 1442 الموافق 21 يناير 2021.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

حددت هيئة التقويم والتدريب السعودية، مجموعة من الشروط ضمن اختبار الترخيص المهني للمعلمين، من أجل الحصول على الرخصة، وتشمل مايلي:

ضرورة تحقيق الحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه للرخصة في الاختبارين.

يجب أن يكون إصدارها خلال ثلاث سنوات من بدأ تطبيق الضوابط الخاصة بإصدار الرخصة المهنية.

حتى يتم إصدار رخصة معلم ممارس يجب أن يكون المعلم حاصلًا على درجة تتراوح ما بين 50 إلى 69 درجة في الاختبارين، مع الحصول على درجة خبرة تعليمية تكون أقل من 5 سنوات.

وفي حالة إصدار رخصة معلم متقدم حينها يجب أن يحصل المعلم على درجة تتراوح ما بين 70 إلى 79 درجة في الاختبارين، كما يجب أن يمتلك خبرة تعليمية تصل إلى 5 سنوات.

من بين أنجح الأنظمة الدراسية، إن لم يكن أنجحها على الإطلاق، والتي وفرتها السلطات السعودية مؤخرًا، نظام نور، والذي يُعنى بتنسيق التحصيل الدراسي، وتوفير خدمة متابعة الطلاب من قبل المعلمين وأولياء الأمور، والاطلاع على نتائج الطلاب، بشكل متميز، وعلى نحو غير مسبوق.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٢، كما أننا أطلعناكم على الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة المهنية.