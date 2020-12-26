العربية: انفجار العديسة ناجم عن لغم ولم يستهدف دورية الجيش الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أكدت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن الانفجار الذى وقع أثناء مرور دورية للجيش الإسرائيلة قبالة بلدة العديسة الحدودية جنوبى لبنان، فجر اليوم السبت، ناتج عن انفجار لغم، ولم يكن تفجيرًا يستهدف دورية جيش الاحتلال.





ووفق لوسائل إعلام لبنانية، فقد اجتازت دورية للجيش الإسرائيلى السياج التقنى الفاصل بين الجانبين، أثناء عملية تمشيط فى الحرج أسفل موقع "مسكفعام" العسكرى. وذكرت العربية أن الانفجار عند الحدود مع لبنان ناجم لغم ولم يستهدف دورية الجيش الإسرائيلى، مؤكدة أنه لم تقع إصابات جراء التفجير.

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