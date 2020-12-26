2 مليون تركى تقدموا بشكاوى ضد انتهاكات سجون أردوغان

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهورى فى تركيا، أن مليونى شخص من المعتقلين والمدانين اشتكوا من الظروف السيئة والمعاملة المهينة وعدم تكافؤ الفرص فى السجون التركية خلال الـ10 سنوات الماضية.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "زمان التركية"، قالت نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، جمزة أق قوش إيلجازدى، "إن الانتهاكات الحقوقية بالسجون تزداد، وفى كل ساعة يواجه 20 سجينًا أو محكومًا عليه سوء معاملة"، معتبرة أن آثار السياسات القمعية للحكومة تُلاحظ فى الغالب بالسجون.

كما أشار التقرير الشعب الجمهورى، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى أن عدد المسجونين الذين تقدموا بشكاوى لقضاة التنفيذ بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم قانونًا، مثل التدفئة والملبس والتغذية والنظافة والعلاج والتعليم، كان 17.280 شخصًا فى 2010، بينما وصل هذا العدد إلى 319.807 آلاف فى 2019.

وبحسب التقرير، فإنه خلال الفترة من 2010 حتى 2019، تقدم ما يقرب من مليون و691 ألفاً و131 سجينَا تركيًا بشكوى إلى قضاة التنفيذ، ما يعنى أنه كل ساعة يتعرض 20 نزيلاً فى السجون لسوء معاملة.