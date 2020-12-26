رسالة عاجلة من خادم الحرمين لرئيس الإمارات يتسلمها حاكم دبي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة عاجلة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدعوته إلى المشاركة في الاجتماع الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرسالة والتي تضمنت تحيات العاهل السعودي لرئيس الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي ظهر اليوم الدكتور نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لا سيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار والسعادة على الشعوب والدول الأعضاء.

وتوقعت الوكالة الإماراتية ان يتم التركيز في قمة الزعماء المقبلة على الخطوات الواجب اتباعها من أجل تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا السلبية على الاقتصادات العربية الخليجية وإنعاش هذه الاقتصادات وصولا إلى تعافيها بالكامل.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.