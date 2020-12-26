الصحة السعودية تكشف الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الوزارة إن الذين يعانون من حساسية شديدة تتطلب الحصول على حقنة الإبينفرين، والسيدات الحوامل، من الممنوعين.

كما جاء في القائمة السيدة التي ترضع طفلها، ومن تخطط للإنجاب خلال شهرين، أو الذي أصيبوا بالفيروس خلال 90 يوما قبل الحصول على اللقاح.

وتلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) أمس الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

من جانبه تقدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بالشكر إلي ولي العهد السعودي علي دوره في حصول المملكة علي لقاح كورونا، قائلا:" أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.