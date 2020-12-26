أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت الوزارة إن الذين يعانون من حساسية شديدة تتطلب الحصول على حقنة الإبينفرين، والسيدات الحوامل، من الممنوعين.
كما جاء في القائمة السيدة التي ترضع طفلها، ومن تخطط للإنجاب خلال شهرين، أو الذي أصيبوا بالفيروس خلال 90 يوما قبل الحصول على اللقاح.
وتلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) أمس الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.
من جانبه تقدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بالشكر إلي ولي العهد السعودي علي دوره في حصول المملكة علي لقاح كورونا، قائلا:" أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية تكشف الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.