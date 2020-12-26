القبض على قيادي بوزارة التربية الكويتية بتهمة إهدار المال العام

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عن عملية فساد ارتكبها احد القيادات التربوية بوزارة التربية الكويتية السابقين، وقامت باحالته علي الفور إلى النيابة العامة بتهمة هدر في المال العام.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الي انها تستهدف دائما محاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه ومن ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها .

كما جددت الهيئة الكويتية عزمها علي مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.

ولم تغفل الهيئة دور المبلغسن حيث ثمنت دورهم في ممارسة مساعدت العيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

كما تعهدت (نزاهة) في الوقت نفسه على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.