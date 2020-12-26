سانا تفضح ميليشيا قسد: تختطف المدنيين وتجبرهم على القتال في صفوفهم

كشفت وكالة الأنباء السورية سانا عن مواصلة ميليشيات قيد بخطف الشبان في ناحية تل براك والقرى التابعة لها بريف الحسكة لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت الوكالة السورية ان الميليشيات قامت بنصب حواجز لاقتياد الشباب إلى معسكرات تدريب إجبارية، حيث قامت باختطاف العديد من المدنيين في مناطق مختلفة من الحسكة وساقوهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميـليشيا قسرًا.

وأشارت الوكالة "سانا" إلى أن مسلحي ميـليشيا قسد بالأمس أقدموا على اقتحام قرية سميحان غربي التابعة لبلدة تل براك بريف الحسكة.



وأفادت الوكالة السورية بأن المسلحين قاموا باختطاف 4 مدنيين من سكان القرية واقتادوهم إلى جهة مجهولة لزجهم في عمليات القتال في صفوفها.