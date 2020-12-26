كشفت وكالة الأنباء السورية سانا عن مواصلة ميليشيات قيد بخطف الشبان في ناحية تل براك والقرى التابعة لها بريف الحسكة لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.
وذكرت الوكالة السورية ان الميليشيات قامت بنصب حواجز لاقتياد الشباب إلى معسكرات تدريب إجبارية، حيث قامت باختطاف العديد من المدنيين في مناطق مختلفة من الحسكة وساقوهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميـليشيا قسرًا.
وأشارت الوكالة "سانا" إلى أن مسلحي ميـليشيا قسد بالأمس أقدموا على اقتحام قرية سميحان غربي التابعة لبلدة تل براك بريف الحسكة.
وأفادت الوكالة السورية بأن المسلحين قاموا باختطاف 4 مدنيين من سكان القرية واقتادوهم إلى جهة مجهولة لزجهم في عمليات القتال في صفوفها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سانا تفضح ميليشيا قسد: تختطف المدنيين وتجبرهم على القتال في صفوفهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.