الأمن اللبناني يضبط مروجي مخدرات بمنطقة محلة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها القبض على مجموعة من مروجي المخدرات فى محلة مزرعة يشوع.

وتابعت مدير الأمن الداخلي اللبناني إنه :"في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي نفذتها القُطُعات المختصّة في هذه الشّعبة، توصّلت إلى معرفة كامل هويّة مروجّي مخدرات، وهما ع. م. (مواليد عام 1993، سوري) وف. ع. (مواليد عام 1979، أردني).

واضاف البيان أنه :"وبتاريخ 19-12-2020، ومن خلال عمليات المُراقبة، نصبت إحدى دوريات شعبة المعلومات كمينًا لهما في محلة مزرعة يشوع، أسفر عن توقيفِهما على متن سيارة سوداء، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما:

/101/ مظروفٍ من مادتي الكوكايين وباز الكوكايين، تتراوح زنة المظروف الواحد بين /1,8/ و/2,3/ غ.

/16/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنة الواحدة /5,6/ غ، و/3/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي يفوق الـ/4/ ملايين ل.ل.

واوضحت مدير الأمن الداخلي اللبناني أنه :"وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن. أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".