الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف دورية له قرب الحدود اللبنانية

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف دورية عسكرية تابعة له، على الحدود مع لبنان، قبالة بلدة العديسة في قضاء مرجعيون.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان صباح اليوم ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية لجيش الدفاع على الحدود".

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير أي عبوة ناسفة ضد القوات ويعمل الجيش الإسرائيلي بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق اليوم عن انفجار استهدف دورية تابعة للجيش الإسرائيلي قبالة بلدة العديسة في قضاء مرجعيون، بعدما اجتازت السياج الحدودي.

وأضاف الموقع أن "الانفجار أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين وتم سماع صوت صراخ الجنود قبل أن تصل سيارات الإسعاف، فيما تراجعت الدورية إلى موقع عسكري إسرائيلي".