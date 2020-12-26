اختبار الرخصة المهنية.. رابط التقديم على اختبارات الرخص المهنية ١٤٤٢

اختبار الرخصة المهنية وخطوات التسجيل لحضور الاختبارات من الأمور التي تشغل العديد من راغبي الالتحاق بالوظائف التعليمية، حيث قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن فتح باب التقديم من خلال موقع الهيئة، وذلك بدءاً من يوم الجمعة 25/12/2020، ويستمر فتح باب التسجيل لمدة ثلاثة أيام وذلك لحضور الاختبارات التخصصية والعامة، وقد تقدم العديد من أصحاب التخصصات التعليمية بالاستعداد لخوض الاختبارات وذلك للحصول على الوظائف المناسبة، وذلك يعد واحداً من أهم الجهود التي يبذلها الحكومة السعودية سعيا للاهتمام بعملية التعليم للطلاب والعاملين بها، وكذلك توفير العديد من فرص العمل داخل وزارة التعليم للمتخصصين ويتم اختيارهم من خلال الاختبار. كيفية التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية قام العديد من المقبلين على اختبار الرخصة المهنية بالاستفسار عن كيفية التسجيل، ومن خلال الفقرة التالية سنوافيكم بخطوات التسجيل: أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب

بعد ذلك قم بالتوجه إلى بوابة النفاذ الموحد ، ثم سحب دخولك

، ثم سحب دخولك من خلال أبشر قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك

بعد ذلك ستستقبل على هاتفك رسالة نصية تحتوي على كلمة مرور مؤقتة للدخول

قم بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة داخل الملف الخاص بك التي يعرضه الموقع سواء لتسجيل الدخول أو طلب الاصدار

إذا كنت من المتقدمين لاختبارات الرخصة قم بالضغط على الاختبارات

بعد ذلك قم بتحديد نوع الاختبار عام أو تخصصي

بعد ذلك ستنتقل إلى موقع قياس وتفتح صفحة التسجيل من خلال المركز الوطني للقياس

بعد ذلك قم بإتباع باقي التعليمات لإتمام عملية التسجيل. كيفية التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية رابط التقديم على إختبارات الرخص المهنية رابط التقديم على إختبارات الرخص المهنية قامت الهيئة العامة لتقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية بتخصيص رابط خاص للاستعلام والاستفسار عن كل ما يخص اختبارات الرخص المهنية ، وكذلك التقديم على الاختبارات، وقد قامت الهيئة بعمل بعض التعديلات حيث كان التسجيل على موقع كفايات وقد تم نقل الرابط من كفايات إلى الرابط الجديد، فقط قم بالدخول على الرابط واتبع التعليمات السابقة، كما يمكنك الاستعلام والاستفسار عن كل ما يخص اختبارات الرخص المهنية. X إقرأ أيضاً: نماذج الاختبار النهائي رياضيات للمرحلة الثانوية.. نماذج الاختبار النهائي رياضيات للمرحلة الثانوية.. منصة مدرستي

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