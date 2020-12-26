نتيجة مباراة الشباب والباطن وموعد اللقاء مع ترتيب الجدول

نتيجة مباراة الشباب والباطن حيث يحل الباطن السعودي ضيفا على الشباب في ملعبه، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي برعاية محمد بن سلمان، الفريقين قد خسرا الجولة الماضية ويسعى كليهما لتعويض هذه الخسارة، خسر الشباب امام التعاون بنتيجة ثقيلة 4 أهداف دون مقابل، وخسر الباطن أمام النصر بهدف مقابل اثنين للأخير، ويقوم الشباب اليوم باللعب بأقصى طاقة للاعبيه ليتحسن ترتيب الفريق الي ابتعد عن المراكز الأولين ،ويدخل الأبيض اللقاء برصيد 15 نقطة خلفا للأهلي بفارق 4 نقاط، التعاون في المركز الثالث بعد لعب 9 جولات كاملة، أما الباطن فيدخل اللقاء برصيد 11 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن المركز التاسع نادي الوحدة، ويسعر الباطن للفوز في هذه المباراة حيث سيتقدم مركزين على الأقل وثلاث مراكز في حال هزيمة الاتفاق او الاتحاد .

موعد مباراة الشباب والباطن

يلتقي اليوم الفريقين في تمام الساعة الثالثة والربع، في خضام الجولة 10 من الدوري السعودي على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتبلغ درجة الحرارة أثناء اللقاء 17 درجة، ويعلق على المباراة سمير الميعرفي المعلق الكبير.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والباطن

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نتيجة مباراة الشباب والباطن

سنقوم بمتابعة المباراة لحظة بلحظة ووضع نتيجة اللقاء بعد كل هدف هنا فتابعونا

الفوز الأخير للشباب كان على ضمك بنتيجة 2/1 في الجولة السادسة، وعاد الى فريق الشباب تركي العمار وعبدالله الشامخ وأحمد شراحيلي ونواف العابد ومحمد السالم، بعد تعافيهم التام من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا، فهل يستطيع فابيو آبرو الذي يعتلي صدارة الهدافين بـ6 أهداف أن يخلص الشباب من تعثراته الفترة الماضية وان يصعد به مركز، أم أن لضمك رأي أخر

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 9 7 1 1 21 4:16 12 22 2 الأهلي 9 6 1 2 21 13:16 3 19 3 الشباب 9 4 3 2 21 14:14 0 15 4 التعاون 9 3 5 1 21 5:10 5 14 5 الاتحاد 9 3 5 1 21 8:11 3 14 6 الإتفاق 9 4 2 3 21 16:16 0 14 7 الفيصلي 9 3 4 2 21 10:10 0 13 8 القادسية 9 4 1 4 21 13:11 -2 13 9 الوحدة 9 4 0 5 21 14:13 -1 12 10 الباطن 9 3 2 4 21 13:14 1 11 11 الرائد 9 3 2 4 21 13:11 -2 11 11 أبها 9 3 2 4 21 13:11 -2 11 12 الفتح 9 3 1 5 21 17:15 -2 10 13 العين 9 2 1 6 21 16:12 -4 7 14 النصر 9 2 1 6 21 14:10 -4 7 15 ضمك 9 2 1 6 21 19:12 -7 7

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جدول ترتيب الدوري السعودي