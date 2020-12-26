طريقة التسجيل في مساند musand .com.sa لاستقدام العمالة المنزلية

طريقة التسجيل في مساند أصبح موضوع غاية في السهولة، ومن المعروف أن نظام مساند هو نظام قد تم إطلاقه في عام 2014 ميلادية، وقد تم توفيره من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، و الهدف من توفير هذا البرنامج هو استقدام العمالية المنزلية من خارج المملكة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والراغبين في استقدام العملة المنزلية بدون عناء ومشقة وبطريقة إلكترونية سهلة ومبسطة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وعدم السماح للسماسرة أو تجار مكاتب الاستقدام بالتدخل في الأمر و استغلال أي طرف من الأطراف.

طريقة التسجيل في مساند

قد أشارت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية إلي أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صيح ودقيق للتسجيل في منصة مساند لاستكمال العملة المنزلية وهي كالتالي:

يجب التسجيل مسبقاً في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، البوابة الالكترونية للخدمات.

بعد التسجيل يتم التحقق من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك عن طريق أبشر.

يجب أولاً الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة مساند.

يجب عليم اتباع الخطوات التي توجد أمامك وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يجب عليك الضغط علي كلمة استقدام التي توجد في اعلي الصفحة .

الضغط علي أيقونة تعاقد مع مكتب أو شركة .

يجب الضغط علي إنشاء حساب جديد في مساند.

تعبئة البيانات المطلوبة وهي كالتالي:

كتابة رقم الهوية الوطنية. عليك بكتابة الاسم ورقم الجوال الخاص بك. اختيار المنطقة التي تقيم بها. ثم الضغط علي أيقونة ” التالي”. سوف يتم إرسال رسالة نصية إلي الجوال الخاص بك.

طريقة طباعة التأشيرة من مساند

بعد التطرق إلي طريقة التسجيل في مساند يمكننا استعراض طريقة طباعة التأشيرة بعد الموافقة علي استخراج تأشيرة ويمكنك طباعتها عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة مساند و الموجودة في الرابط أعلاة.

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه.

من القائمة الرئيسية يمكنك الضغط علي ” التأشيرات السابقة “.

يجب عليك اختيار التأشيرة التي ترغب في طباعتها.

الضغط علي أيقونة طباعة .

يجب عليك الانتظار لمدة ثلاثة أيام حتي يتم تفعيل التأشيرة.